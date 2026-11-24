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Volley Modica, dopo il 3-0 su Vibo si prepara la trasferta a Taviano
24 Nov 2026 19:18
Archiviato il 3-0 contro Vibo Valentia, l’Avimec Modica è tornata in palestra con la testa già al Salento. Domenica i Galletti di coach Enzo Distefano sono attesi a Taviano, sul campo della Pag Volley, in una trasferta che lo staff biancoazzurro considera tra le più impegnative.
Dal PalaRizza al PalaIngrosso
La netta vittoria al PalaRizza contro la Tonno Callipo ha riacceso l’entusiasmo dell’ambiente, ma da oggi si riparte da zero. Nella «Città dei Fiori» c’è da preparare la gara nei minimi particolari: i giallorossi di casa hanno fatto del PalaIngrosso un fortino e non regalano nulla a nessuno.
Tra i punti di forza dei salentini c’è un ex di turno, Willy Padura Diaz, arrivato a Taviano dopo la scorsa stagione a Galatone.
Le 100 presenze di Garofolo
Prima della prima seduta settimanale, Distefano e lo staff hanno rivisto il match con Vibo e fissato il lavoro della settimana. Spazio anche a un momento di festa: la squadra ha reso omaggio a Fabrizio Garofolo, che proprio contro la Tonno Callipo ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dei Galletti.
Poi il via agli allenamenti, con un gruppo che, riferisce la società, sta bene, ha fiducia e vuole proseguire il suo percorso di crescita. La consapevolezza dei propri mezzi aumenta, ma a Taviano servirà lo stesso spirito di squadra visto domenica scorsa al PalaRizza.
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