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Ragusa, quasi 300 matricole all’università: agevolazioni per teatro e palestra
28 Nov 2026 11:34
Quasi 300 nuovi studenti immatricolati nei cinque corsi universitari attivi a Ragusa e nuove agevolazioni per rendere la città sempre più a misura di studenti, con abbonamenti per andare a teatro e in palestra.
Sono le novità emerse ieri, 27 novembre, durante UniversIbla, la manifestazione dedicata al presente e al futuro dell’università nel territorio ibleo, ospitata nell’ex convento di Santa Teresa.
A quasi trent’anni dall’insediamento dell’Università di Catania a Ibla, l’obiettivo è ampliare ulteriormente l’offerta formativa e creare le condizioni affinché studiare a Ragusa possa tradursi anche nella possibilità di trovare lavoro nel territorio.
Su questo aspetto si sono soffermati Fabrizio Impellizzeri, presidente della Struttura didattica speciale, e Domenico Arezzo, presidente del Consorzio universitario ibleo, sottolineando l’importanza del rapporto tra ateneo e mondo delle imprese.
I cinque corsi universitari
I nuovi immatricolati sono distribuiti tra i corsi di Mediazione linguistica e interculturale, Management delle imprese per l’economia sostenibile, Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, Scienze motorie e la laurea magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione.
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L’ateneo guarda anche alla possibilità di ampliare ulteriormente l’offerta nei prossimi anni, coinvolgendo maggiormente le realtà economiche e produttive locali nella definizione dei percorsi formativi.
Tra le novità annunciate durante UniversIbla figurano le iniziative «Unict ti porta a teatro» e «Unict ti porta in palestra», che andranno ad aggiungersi alle agevolazioni già previste per il trasporto urbano.
Una città universitaria ha bisogno anche di servizi
Il numero dei nuovi immatricolati pone inevitabilmente anche il tema dei servizi da garantire alla comunità universitaria.
Dagli alloggi ai trasporti, dagli impianti sportivi agli spazi di aggregazione: diventare una città universitaria significa offrire agli studenti non soltanto una formazione di qualità, ma anche condizioni adeguate per vivere il territorio.
L’altra sfida è quella della cosiddetta restanza, richiamata durante UniversIbla: consentire ai giovani di acquisire competenze specialistiche senza essere necessariamente costretti a lasciare la Sicilia per costruire il proprio futuro professionale.
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