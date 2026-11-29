La Volley Modica espugna Taviano 3-0 e resta agganciata alle big

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L’Avimec Modica vince anche lontano dal PalaRizza. Oggi, domenica 29 novembre, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno espugnato il PalaIngrosso di Taviano, nel campionato di Serie A3 di volley, battendo la Pag per 3-0 (22-25, 21-25, 25-27) dopo un’ora e 27 minuti di gioco. Sono i primi tre punti pieni conquistati in trasferta dalla squadra del direttore generale Luca Leocata, che così resta agganciata al gruppo di testa. Lo riferisce l’ufficio stampa della società.

Una vittoria di squadra, con tre giocatori in doppia cifra: 13 punti per Hopt e per capitan Stefano Chillemi, 11 per Garofolo. Taviano, alla ricerca di riscatto, ha perso sul finire del secondo set Willy Padura Diaz, costretto a uscire per un problema alla caviglia.

Il primo set deciso dal muro

Il parziale di apertura è rimasto in equilibrio fino al 19-20, quando coach Alessandro Marte ha chiamato il primo tempo. Taviano ha agganciato la parità sul 21-21, Distefano ha fermato il gioco e al rientro Modica ha piazzato due punti di fila (21-23). Il muro di Chillemi e Garofolo ha poi chiuso il set sul 22-25 dopo 27 minuti.

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Il secondo set e l’allungo modicano

Nel secondo parziale i modicani hanno preso subito il largo (2-5). Taviano si è riavvicinato fino al 13-15, ma l’Avimec ha riallungato sul 13-17 e poi sul 17-23. Un break di 3-0 dei pugliesi ha riaperto i giochi sul 20-23; dopo il tempo chiesto da Distefano, Modica si è guadagnata quattro set point e ha chiuso al secondo tentativo, 21-25, con l’attacco vincente di Chillemi.

Ai vantaggi nel terzo, l’ace di Chillemi

Il terzo set è stato un punto a punto fino al 14-14. Tre punti di fila dei padroni di casa (17-14) hanno costretto Distefano al tempo, poi i biancoazzurri si sono rifatti sotto (17-16) e sono passati avanti sul 18-19. La sfida si è decisa ai vantaggi: dopo due match point sprecati, al terzo tentativo è stato un ace di Chillemi a chiudere 25-27, dopo 31 minuti.

Il successo arriva dopo il 3-0 rifilato al PalaRizza alla Tonno Callipo Vibo Valentia la settimana scorsa: due vittorie consecutive senza concedere set per i Galletti.

Il tabellino

Pag Taviano: Pepe 0, Rollo 0, Latorre 1, Baldari 8, Papa 7, Battaglia 10, Muukkonen 11, Mastracci 0, Cester 4, Padura Diaz 8, Di Giulio (L1); n.e. Malinconico (L2), Mingolla. All. Alessandro Marte; vice Luigi Maiorano.

Avimec Modica: Hopt 13, Russo 2, Panciocco 7, Chillemi 13, Biffi 1, Graziani 1, Caciagli 0, Molesti 0, Garofolo 11, Nastasi (L1); n.e. Pappalardo (L2), Piovan, Lazar. All. Enzo Distefano; vice Manuel Benassi.

Arbitri: Martin Polenta di Filottrano e Alberto Dell’Orso di Pescara.

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