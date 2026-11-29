Judo, la ragusana Savita Russo è oro al Rome European Open di Ostia

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Tre gli atleti siciliani che hanno trionfato al “Rome European Open 2026” nella due giorni di judo che si è conclusa oggi ad Ostia, Savita Russo, Vincenzo Pelligra e Francesco Sampino. Medaglia d’oro per la ragusana Savita Russo, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, nella categoria – 63 kg. Grande soddisfazione per il Gruppo sportivo delle Fiamme azzurre della Polizia Penitenziaria e per la società di judo della Ecodep Koizumi Scicli del Maestro Maurizio Pelligra in cui l’atleta è cresciuta.

La giovane ragusana Savita Russo si conferma atleta di pregio e di grande talento nella disciplina sportiva dello judo. Una prova eccellente le ha fatto conquistare l’oro al PalaPellicone di Ostia superando in finale l’avversaria Ayten Yeksan. Il gradino più alto del podio è stato raggiunto grazie a un impegno carico di determinazione, capacità ed amore verso questo sport.

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Savita Russo, già protagonista a Parigi 2024, è abituata a misurarsi con palcoscenici di primissimo piano nonostante la giovane età. La siciliana riesce a portare sul tatami esperienza olimpica, solidità tattica e una personalità che la rendono un punto di riferimento per il settore femminile, in una categoria densa di insidie e confronti ad alta intensità. Sin dalle prime battute è riuscita ad imporre il suo judo e nella finale per l’oro, opposta all’ostica Ayten Yeksan (Turchia), è riuscita ad imporsi dopo ben 5 minuti di golden score con un de ashi barai che è valso l’ippon.

L’appuntamento del “Rome European Open 2026” rientra nel circuito continentale EJU valido per il ranking IJF. Sui tatami romani si sono dati appuntamento circa 300 judoka in rappresentanza di quaranta Paesi e cinque Continenti; l’Italia ha partecipato con 87 atleti distribuiti su tutte le 14 categorie di peso i cui atleti hanno mostrato importanti profili di crescita che gli saranno di aiuto nel trovare un posto nel circuito internazionale.

Fra i siciliani c’è anche la medaglia di bronzo per lo sciclitano Vincenzo Pelligra, in forza anch’egli nelle Fiamme Azzurre, che ha ottenuto il terzo posto grazie alla vittoria nella finale per il bronzo contro il georgiano Beroshvili. Secondo quanto riportato da FIJLKAM, l’Italia ha chiuso il torneo al primo posto nel medagliere complessivo. Il judo siciliano ha messo a segno un tris sul podio con l’oro di Savita Russo ed i bronzi di Vincenzo Pelligra e Francesco Sampino.

Sempre nel judo ibleo: il vittoriese Pietro Palermo campione italiano A2 nei -81 kg a Ostia.

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