Avimec Modica a Taviano dall’ex Padura Diaz: «Serve continuità anche fuori casa»

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Al PalaRizza vince, lontano da casa fatica. È questo il conto che l’Avimec Modica vuole chiudere domenica 30 novembre alle 16 al PalaIngrosso di Taviano, dove affronterà la Pag dell’ex Willy Padura Diaz nella settima giornata del girone Blu della Serie A3 maschile di volley. Oggi l’ultimo allenamento, domani mattina la partenza per la Puglia: lo comunica l’ufficio stampa del club modicano.

La squadra capitanata da Stefano Chillemi arriva dalla netta vittoria casalinga contro Vibo Valentia e cerca punti pesanti per restare in scia delle big di un girone che si sta dimostrando sempre più equilibrato verso l’alto.

«Ora vogliamo dare un segnale e soprattutto continuità, quella che ci sta mancando lontano dal PalaRizza – spiega il vice allenatore Manuel Benassi –. I risultati dicono che in trasferta abbiamo raccolto veramente poco. Taviano in casa gioca veramente bene e ha la sua arma migliore nel nostro ex Padura Diaz, ma abbiamo preparato al meglio questa trasferta per provare a invertire la rotta». Il vice di coach Enzo Distefano si aspetta un ambiente «caldo, come tutti i campi pugliesi»: «Scenderemo in campo con la garra giusta, in una partita da affrontare a viso aperto e con la massima concentrazione».

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Sulla stessa linea lo schiacciatore Rocco Panciocco. «Stiamo trovando continuità partita dopo partita. Sappiamo che a Taviano troveremo una squadra pronta a combattere e un Padura Diaz che ci darà filo da torcere, ma abbiamo lavorato tutta la settimana per farci trovare preparati». La trasferta è lunga, come tutte per i biancoazzurri, ma «non avremo alibi». E sulla chiave della partita: «Mi aspetto di essere uniti, soprattutto nei momenti di difficoltà che arriveranno. Taviano ha dato filo da torcere a tutte le squadre che ha incontrato finora: sarà una vera battaglia sportiva».

A dirigere la sfida tra Pag Taviano e Avimec Modica saranno Martin Polenta di Filottrano e Alberto Dell’Orso di Pescara. Per Modica è l’occasione di dimostrare che la forza vista al PalaRizza può viaggiare anche in valigia.

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