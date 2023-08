La ragusana Susan Sarandon vuole a tutti i costi diventare italiana. Ma documenti fermi. L’appello

Susan Sarandon, l’attrice premio Oscar, desidera diventare italiana. Ma l’Italia tarda a concedere il via libera. Lo ha rivelato al festival del cinema in corso a Catanzaro dove è arrivata in questi giorni dopo essere stata a Ragusa e aver partecipato, pur se tra il pubblico, al premio Ragusani nel Mondo. L’acclamata attrice di Hollywood, Susan Sarandon, ha svelato il suo desiderio poche ore fa, poco prima della cerimonia di premiazione, dove le è stata assegnata la Colonna d’Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival. Sarandon ha sorpreso il pubblico con un discorso appassionato riguardante le questioni chiave dell’industria cinematografica e della politica internazionale. L’attrice ha dimostrato di essere ancora una vera paladina della giustizia, in linea con le sue forti convinzioni di sempre.

In primo piano durante il suo intervento, l’appello per ottenere la cittadinanza italiana. Susan Sarandon ha svelato di essere da tempo alla ricerca di questa possibilità, forte anche del suo legame di sangue con la provincia di Ragusa, dovuto al cognome del nonno materno “Criscione”. Questo legame familiare e il fatto di aver avuto una figlia da un italiano, Eva, sono stati sottolineati dall’attrice come motivi sufficienti per ricevere la tanto desiderata cittadinanza.

Tuttavia, la procedura burocratica sembra non essere facile per Sarandon, che ha espresso la sua frustrazione nel non essere ancora riuscita a completare il processo. Con il cuore colmo di speranza, l’attrice ha fatto un appello al pubblico presente affinché qualcuno possa aiutarla a realizzare il suo sogno di diventare cittadina italiana.

Oltre all’aspetto personale, l’impegno di Susan Sarandon per questioni cruciali riguardanti l’industria cinematografica e la politica è stato altrettanto rilevante durante l’evento. L’attrice ha denunciato il sistema capitalista di Hollywood, mettendo in luce la lotta degli attori per una retribuzione equa e per garantire assistenza sanitaria a tutti i membri del sindacato.

Inoltre ancora una volta, Susan Sarandon ha dimostrato di essere una voce autorevole e impegnata a favore della pace nel mondo, criticando apertamente le guerre in corso e sottolineando la necessità di negoziati per risolvere i conflitti. La sua partecipazione attiva alle tematiche sociali ed etiche non è mai stata meno rilevante, dimostrando il suo impegno costante nel cercare di rendere il mondo un posto migliore.