Controlli straordinari al mercato di Vittoria: la Polizia chiude accessi e controlla uomini e mezzi

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Controlli della polizia al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Gli agenti sono arrivati poco prima delle 8 del mattino e sono entrati con alcune auto, bloccando, al contempo, i due varchi di ingresso del mercato, uno dei quali utilizzato per l’uscita degli automezzi.

Si tratta di controlli straordinari, effettuati con l’ausilio delle unità cinofile, che si effettuano nei vari box: controlli a persone, mezzi e alle attività in corso all’interno del mercato. L’ingresso al mercato di Vittoria è consentito solo alle persone autorizzate, o a visitatori occasionali, anch’essi debitamente autorizzati e verificati all’ingresso del mercato.

I controlli sono ancora in corso.

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