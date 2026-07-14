Uomo aggredito sulla strada Vittoria-Acate: trovata auto con tracce di sangue

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Un uomo di 50 anni, originario di Acate, è stato aggredito nel pomeriggio di ieri alla periferia di Vittoria. L’uomo è arrivato in ospedale con profonde ferite al volto e fratture al massiccio facciale e con un trauma cranico. È stato ricoverato nel reparto di Neurologia, con prognosi di 40 giorni.

La Polizia, che conduce le indagini, ha ritrovato nella zona in direzione di Acate, in contrada Madonna della Salute, un’auto abbandonata con evidenti tracce di sangue. È probabile che i due episodi siano collegati e che l’aggressione subita dall’uomo si sia verificata all’interno della vettura.

Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto, se cioè l’uomo sia stato aggredito da una o più persone e quali siano le cause e le circostanze dell’accaduto.

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