Incendio a Scicli: a fuoco un’auto, fiamme lambiscono un’abitazione

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SCICLI – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Scicli, dove un incendio è divampato in via Ospedale, a poche decine di metri da via Francesco Mormino Penna.

Le fiamme hanno inizialmente coinvolto un’autovettura e si sono poi propagate a un’abitazione disabitata nelle vicinanze, interessando parte della struttura caratterizzata anche dalla presenza di travi in legno. La colonna di fumo ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo, evitando che le fiamme potessero estendersi agli edifici adiacenti. Al termine delle operazioni è rimasto soltanto del fumo proveniente dalla struttura interessata dall’incendio.

Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo e stabilire se l’incendio sia partito dall’autovettura o se vi siano altre cause all’origine dell’episodio.

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