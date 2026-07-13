Ragusa-Vittoria: auto contro alcuni vitelli. Traffico bloccato

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Momenti di paura questa mattina lungo la strada Ragusa-Vittoria, nel tratto conosciuto come strada dei Cinque Zucchi, nei pressi di Donnafugata, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e alcuni vitelli presenti sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente dell’auto si è trovato improvvisamente davanti agli animali e non è riuscito a evitare l’impatto. L’urto ha causato disagi alla circolazione, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Traffico bloccato e automobilisti costretti a tornare indietro

L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità della zona. Numerosi automobilisti sono rimasti coinvolti nei rallentamenti e, vista la situazione sulla carreggiata, alcuni hanno scelto di invertire la marcia e tornare indietro per evitare di rimanere fermi.

La presenza degli animali sulla strada ha reso necessario un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino delle normali condizioni di transito.

Intervento di vigili del fuoco e polizia

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, impegnati nelle operazioni di soccorso, nella gestione del traffico e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le verifiche serviranno anche a chiarire come gli animali siano riusciti a raggiungere la carreggiata e ad accertare eventuali responsabilità.

Dopo i momenti di maggiore criticità, la situazione è progressivamente migliorata e il traffico sulla Ragusa-Vittoria è tornato alla normalità.

Foto: repertorio

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