Beach volley, Marina di Modica incorona i campioni: trionfano Mattavelli-Puccinelli e Alfieri-Ranghieri nella tappa Gold

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MODICA – Tre giorni di grande sport, spalti gremiti e spettacolo sui quattro campi allestiti sull’arenile di Marina di Modica. Si è chiusa con il trionfo di Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli nel torneo femminile e di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri in quello maschile la seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, organizzata da Isoci con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica.

L’evento ha confermato ancora una volta Marina di Modica come uno dei punti di riferimento del beach volley italiano, richiamando pubblico, appassionati e alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale.

Mattavelli e Puccinelli conquistano il titolo dopo una finale spettacolare

La finale femminile ha regalato emozioni fino all’ultimo pallone. Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli hanno superato al tie-break Sara Breidenbach e Chiara They, imponendosi 18-16 nel set decisivo dopo una straordinaria rimonta.

A chiudere la sfida è stato il muro vincente di Aurora Mattavelli, premiata anche come MVP della tappa. Per Breidenbach e They, teste di serie numero uno e vincitrici delle tappe Gold di Termoli e Marina di Ravenna, sfuma invece il bis sulla sabbia modicana.

Le due vincitrici hanno costruito il loro successo con una due giorni praticamente perfetta. In semifinale avevano già dato prova di carattere rimontando Alice Gradini e Federica Frasca, campionesse dell’edizione 2024 di Marina di Modica. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi (27-25), Mattavelli e Puccinelli hanno cambiato ritmo, conquistando i successivi due parziali e il pass per la finale.

Anche il cammino di They e Breidenbach era stato impegnativo. Nei quarti avevano superato Orioli-Shpuza soltanto al tie-break (20-18), nel remake della finale del 2025, mentre in semifinale avevano eliminato in due set Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto.

Alfieri e Ranghieri dominano la finale maschile

Meno equilibrata la finale maschile, che ha visto i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri imporsi con un netto 2-0 su Marco Caminati ed Enrico Rossi, conquistando così il titolo della tappa siciliana.

Alfieri, eletto miglior giocatore del torneo, aggiunge così un altro successo a una stagione già importante. Per lui quella di Modica è anche una sede speciale: nella stagione 2021-2022 aveva infatti vestito la maglia dell’Avimecc Modica nel campionato di pallavolo.

Anche per Ranghieri il legame con la Sicilia è particolare. L’atleta aveva già conquistato due titoli italiani sulla sabbia delle Capannine di Catania, nel 2014 insieme a Daniele Lupo e nel 2015 in coppia con Adrian Carambula.

Il percorso verso la finale non è stato semplice. In semifinale Alfieri e Ranghieri hanno beneficiato del ritiro della coppia Paolo Ingrosso-Simone Podestà, costretta ad abbandonare il match per un problema fisico dopo aver vinto il primo set e mentre il secondo era fermo sul 15 pari. Sulle gare ha inciso anche il grande caldo, con temperature che hanno superato i 40 gradi.

Onore comunque a Marco Caminati ed Enrico Rossi, protagonisti di un ottimo torneo. Entrambi vantano un rapporto speciale con la Sicilia: Caminati conquistò lo scudetto alle Capannine di Catania nel 2016, Rossi nel 2018.

I podi

Nel torneo femminile il terzo posto è andato a Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, vittoriose per 2-0 su Alice Gradini e Federica Frasca nella finale per il bronzo.

Nel maschile, invece, la finale per il terzo posto non è stata disputata a causa della rinuncia di Ingrosso-Podestà. Sul gradino più basso del podio sono quindi saliti Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, sconfitti soltanto al tie-break in semifinale da Caminati e Rossi.

Nicosia: “Marina di Modica punto di riferimento nazionale”

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Isoci, Fabio Nicosia.

«Siamo estremamente soddisfatti del bilancio di questa seconda Tappa Gold consecutiva. Marina di Modica ha confermato di essere un punto di riferimento per il beach volley italiano, offrendo uno spettacolo di alto livello sia in campo che fuori. La grande partecipazione di pubblico e gli apprezzamenti ricevuti da atleti, tecnici e Federazione rappresentano il riconoscimento del lavoro svolto da tutta la squadra. Un grazie va alle istituzioni, ai partner, ai volontari e allo staff. Adesso testa alle finali scudetto di beach soccer: non ci fermiamo».

Il campionato prosegue

Archiviata la tappa di Marina di Modica, il Campionato Italiano Assoluto si sposterà ora a San Cataldo (Lecce) dal 17 al 19 luglio. A seguire appuntamento con la Coppa Italia a Montesilvano dal 31 luglio al 2 agosto, prima delle tappe di Cordenons (7-9 agosto), Vasto (21-23 agosto) e delle finali scudetto di Caorle, in programma dal 4 al 6 settembre.

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