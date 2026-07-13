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Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro sulla Scicli-Sampieri: giovane di Modica ricoverato
13 Lug 2026 10:12
Si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri” di Modica il giovane rimasto coinvolto nell’ incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada provinciale 40, nel tratto che collega Scicli a Sampieri, all’altezza del passaggio a livello.
Il ragazzo, originario di Modica, era alla guida di una Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata, e dopo il violento impatto contro un muro di recinzione, si è ribaltata, terminando la propria corsa su un fianco.
A richiamare l’attenzione dei residenti è stato il forte rumore dallo schianto. Alcuni abitanti della zona hanno immediatamente lanciato l’allarme, facendo intervenire sul posto i vigili del fuoco.
I pompieri hanno lavorato per liberare il giovane, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. Una volta estratto, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Modica.
Dopo gli accertamenti diagnostici e le prime cure, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Chirurgia per le lesioni riportate nel violento impatto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.
Contributo fotografico: Franco Assenza
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