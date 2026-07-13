La verità sull’indebitamento del comune di Vittoria: Francesco Riela è il commissario ad acta

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Francesco Riela è stato nominato commissario ad acta al comune di Vittoria per l’approvazione del rendiconto 2025.

Il rendiconto, come si ricorderà, è stato bocciato dal consiglio comunale. In aula , l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello non ha più la maggioranza dopo la recente presa di posizione dei consiglieri della Democrazia Cristiana che hanno sempre sostenuto Aiello, ma che di recente hanno differenziato le loro posizioni.

I consiglieri di opposizione hanno contestato i numeri portati in aula dall’amministrazione, ma hanno soprattutto chiesto chiarimenti sul contenzioso attualmente esistente nell’ente e, al contempo, hanno ritenuto che il ”fondo per il contenzioso”, che l’amministrazione aveva previsto in tre milioni, deve essere aumentato perché molto più alto è l’indebitamento complessivo dell’ente e non si ha ancora chiarezza su quale sia l’ammontare attuale del contenzioso.

Sarà questo uno dei nodi che sarà chiamato a sciogliere il commissario ad acta Riela. Riela è la stessa persona che, all’inizio della consiliatura, nel 2022, ha condotto ben due ispezioni al comune di Vittoria, stilando delle relazioni molto pesanti con riferimento ai metodi di conduzione dell’attività amministrativa. Poi però improvvisamente sulle ispezioni è calato il silenzio e non si è più saputo nulla sull’esito di quegli accertamenti condotti dalla Regione.

Cosa è successo ? Resta uno dei tanti misteri della Regione siciliana.

La notizia della nomina di Riela quale commissario ad acta per il rendiconto è stata anticipata dal quotidiano “La Sicilia”.

E una delle conseguenze del rendiconto bocciato è anche la creazione di una commissione consiliare d’indagine. Essa dovrà accertare quale è la situazione reale dei conti del comune e soprattutto a quanto ammonta l’indebitamento. Secondo i consiglieri di minoranza esso è ben superiore rispetto a quanto presentato in aula. La commissione sarà composta da tutti i capigruppo consiliari. Nella seduta di insediamento però i rappresentanti della ex maggioranza che sostiene Aiello erano però assenti. È stata eletta presidente Monia Cannata, di Fratelli d’Italia (che fa parte della commissione al posto del capogruppo Alfredo Vinciguerra). Vicepresidente è stato indicato Salvatore Artini (Mpa). La commissione dovrebbe espletare il suo compito entro 90 giorni. È probabile che possa anche incontrare il commissario ad acta Riela, allorchè questi si sarà insediato a Palazzo Iacono. Nelle prossime settimane, più probabilmente dopo la pausa estiva, potranno emergere i dati reali riguardanti la situazione finanziaria dell’ente e soprattutto il tasso di indebitamento.

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