Caldo record a Ragusa: il Comune lancia l’allarme e diffonde il decalogo anti-ondata di calore

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Ragusa si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso. In vista della forte ondata di calore prevista nei prossimi giorni, l’assessorato alla Sanità, Politiche della salute e Protezione civile del Comune invita la popolazione a seguire con attenzione le indicazioni per ridurre i rischi legati alle temperature elevate.

Il richiamo arriva in collaborazione con l’Asp di Ragusa e con le raccomandazioni diffuse dal Ministero della Salute, con particolare attenzione alle categorie più esposte agli effetti del caldo: anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti fragili.

Caldo intenso, il Comune invita alla prevenzione

Le temperature elevate possono rappresentare un pericolo soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando aumenta il rischio di disidratazione, colpi di calore e malori improvvisi.

Per questo motivo viene raccomandato di evitare di uscire nelle ore più calde e di limitare le attività fisiche nelle fasce orarie caratterizzate dalle temperature più elevate.

Un ruolo fondamentale nella prevenzione è svolto anche dalla corretta gestione degli ambienti domestici: è consigliato schermare le finestre dalla luce diretta del sole e mantenere freschi gli spazi interni.

Bere acqua e alimentarsi in modo corretto: le regole fondamentali

Durante le giornate più calde è importante garantire una corretta idratazione. Le indicazioni invitano a bere frequentemente acqua durante tutta la giornata, per un quantitativo consigliato di almeno un litro e mezzo al giorno, salvo diverse indicazioni mediche.

È inoltre consigliato limitare il consumo di caffeina e bevande alcoliche, che possono favorire la perdita di liquidi.

Sul fronte dell’alimentazione, il suggerimento è quello di preferire pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura, alimenti capaci di contribuire al corretto equilibrio idrico dell’organismo.

Attenzione anche in auto e agli animali domestici

Tra le raccomandazioni rientrano anche alcune precauzioni quotidiane spesso sottovalutate.

Prima di salire in automobile è consigliato ventilare l’abitacolo, soprattutto se il veicolo è rimasto esposto al sole per lungo tempo.

Particolare attenzione viene inoltre richiesta nei confronti degli animali: è necessario garantire sempre acqua fresca e zone d’ombra per proteggerli dagli effetti delle alte temperature.

Un ulteriore invito riguarda la conservazione degli alimenti, che deve avvenire rispettando rigorosamente la catena del freddo per evitare rischi legati al deterioramento dei prodotti.

Numero verde e assistenza ai cittadini

Per informazioni e supporto sono disponibili i servizi dedicati attivati in collaborazione con l’Asp di Ragusa attraverso il numero verde 800 296 338 e il numero nazionale 1500.

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