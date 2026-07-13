Dalle costruzioni alla vela: al via il progetto “Sprigiona il tuo cuore” a Modica e Scoglitti

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Imparare a collaborare, comunicare, fidarsi degli altri e affrontare le proprie emozioni attraverso esperienze concrete. È questa la sfida al centro delle nuove attività territoriali di “Sprigiona il tuo cuore”, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto, ente capofila.

Un’iniziativa che mette al centro bambini e ragazzi, trasformando gioco, creatività e sport in strumenti di crescita personale e sociale. Due percorsi diversi tra loro, ma uniti da un unico obiettivo: costruire occasioni di relazione, consapevolezza e sviluppo delle competenze emotive.

A Modica il laboratorio con i mattoncini per costruire relazioni

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 luglio a Modica con il laboratorio “Oltre le mura – Unire le distanze, costruire legami… un mattoncino alla volta”, rivolto ai bambini tra i 6 e i 12 anni e ai ragazzi nella fascia 13-17 anni.

L’attività sarà curata dall’équipe multidisciplinare della Fondazione di Comunità Val di Noto, composta da educatori, psicologi e animatori, insieme ai professionisti di Heart4Children APS.

Attraverso l’utilizzo dei mattoncini da costruzione, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso esperienziale capace di stimolare creatività, collaborazione e capacità di trovare soluzioni ai problemi.

Costruire insieme diventa così una metafora della crescita: ogni elemento contribuisce alla realizzazione di qualcosa di più grande, proprio come accade nelle relazioni e nella vita di comunità.

Il laboratorio punta a sviluppare competenze fondamentali come il lavoro di squadra, il pensiero critico, l’autostima, la gestione delle emozioni e la capacità di affrontare i conflitti.

A Scoglitti la vela educativa diventa una scuola di vita

Accanto al percorso di Modica prende il via anche il laboratorio di vela educativa, promosso dai partner Cooperativa Sociale Il Sorriso e Fondazione San Giovanni Battista.

L’attività si svolgerà il 17, 24 e 31 luglio e il 6 agosto presso il Circolo Velico di Scoglitti, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa legata al mare e alla navigazione.

La vela diventa uno strumento educativo capace di insegnare ai ragazzi il valore della collaborazione e della responsabilità. Leggere il vento, mantenere la rotta, affrontare gli imprevisti e lavorare insieme all’equipaggio rappresentano infatti metafore concrete del percorso di crescita individuale.

Attraverso questa esperienza i giovani potranno sviluppare fiducia reciproca, autonomia, capacità decisionali e consapevolezza delle proprie emozioni.

“Sprigiona il tuo cuore”, costruire comunità educanti sul territorio

Il progetto nasce dalla volontà di creare spazi nei quali bambini e ragazzi possano sentirsi protagonisti, accompagnati da figure educative capaci di valorizzarne capacità e potenzialità.

«Con queste attività vogliamo offrire ai bambini e ai ragazzi occasioni autentiche di crescita, nelle quali il gioco, lo sport e la creatività diventino strumenti per costruire relazioni solide e competenze emotive», afferma don Gianni Donzello, presidente della Fondazione di Comunità Val di Noto.

«È questo il senso più profondo di “Sprigiona il tuo cuore”: creare comunità educanti capaci di accompagnare i minori e le loro famiglie in percorsi di sviluppo umano e sociale, mettendo sempre al centro il diritto del bambino alla relazione e alla qualità dei legami».

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