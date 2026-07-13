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Ciclone Harry: arrivano gli aiuti per le aziende agricole siciliane. Domande entro il 25 luglio
13 Lug 2026 11:10
Finalmente operativo il percorso per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole siciliane colpite dai cicloni che hanno interessato l’Isola nei mesi di gennaio e febbraio 2026, a partire dal devastante ciclone Harry.
È stato infatti pubblicato l’avviso pubblico che consente alle aziende agricole di presentare le domande di aiuto per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali.
La misura riguarda in particolare i danni subiti da stalle, serre, magazzini, recinzioni e altre strutture funzionali all’attività agricola, con l’obiettivo di sostenere le imprese costrette ad affrontare ingenti costi per il ritorno alla normalità.
Domande entro il 25 luglio: tempi stretti per le imprese agricole
Le procedure sono già attive, ma il termine per la presentazione delle richieste è particolarmente ravvicinato. Le aziende interessate dovranno infatti trasmettere la domanda di aiuto entro le ore 24 del 25 luglio 2026.
Potranno accedere al sostegno le imprese agricole, singole o associate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso del fascicolo aziendale aggiornato.
La richiesta dovrà essere presentata attraverso le modalità telematiche previste, utilizzando il portale AGEA, secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico.
L’invito rivolto al comparto agricolo è quello di attivarsi rapidamente per predisporre la documentazione necessaria e non perdere l’opportunità di accedere ai contributi.
Un primo intervento per le strutture danneggiate dai cicloni
Il provvedimento, adottato in attuazione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, definisce criteri e modalità per il riconoscimento degli aiuti alle aziende che hanno subito danni materiali alle infrastrutture produttive.
Si tratta di una prima risposta alle conseguenze lasciate dalle violente perturbazioni che hanno colpito diversi territori siciliani nei primi mesi dell’anno, provocando danni significativi soprattutto nelle aree agricole.
Le risorse saranno destinate al ripristino delle strutture compromesse, permettendo agli operatori del settore di intervenire su impianti e infrastrutture indispensabili per la prosecuzione dell’attività.
In arrivo una seconda misura per i danni alle colture
L’avviso pubblicato riguarda esclusivamente i danni alle strutture aziendali. Per quanto riguarda invece le perdite subite dalle produzioni agricole e dai raccolti, è prevista una successiva misura dedicata.
L’Assessorato regionale dell’Agricoltura dovrà infatti emanare un ulteriore avviso specifico per affrontare i danni alle coltivazioni, una delle principali preoccupazioni degli agricoltori siciliani dopo gli eventi estremi dei mesi scorsi. A darne notizia, l’on. Ignazio Abbate.
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