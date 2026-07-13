Ragusa punta sul verde urbano: 150 mila euro per piantare 3 mila nuovi alberi in città

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Ragusa si prepara a una nuova stagione all’insegna del verde pubblico. L’Assessorato al Verde comunica infatti un importante investimento destinato alla riqualificazione e all’ampliamento del patrimonio arboreo cittadino: nelle variazioni di bilancio in corso di approvazione e nella successiva variazione prevista per fine anno sono stati inseriti 150 mila euro per l’acquisto di 3 mila alberi da piantumare su tutto il territorio comunale.

Una scelta che punta a incrementare la presenza di alberature nelle diverse aree della città, migliorando la qualità degli spazi urbani e rafforzando il ruolo del verde come elemento fondamentale per il benessere dei cittadini e per la sostenibilità ambientale.

Tre mila nuovi alberi per il territorio comunale

Le risorse stanziate provengono dagli oneri di urbanizzazione e saranno utilizzate per acquistare e mettere a dimora nuove essenze arboree in varie zone del territorio comunale.

L’obiettivo è quello di realizzare un intervento diffuso, capace di interessare non soltanto il centro urbano ma anche le diverse aree della città, contribuendo alla creazione di nuovi spazi verdi e al miglioramento del decoro urbano.

L’investimento rappresenta uno dei passaggi più significativi nel percorso di valorizzazione del verde pubblico, settore sempre più centrale nelle politiche urbane moderne.

Un piano strategico per il verde insieme all’Università di Catania

All’investimento per le nuove piantumazioni si aggiungono i 25 mila euro già destinati all’elaborazione del “Piano del verde”, un progetto che sarà sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

Il percorso coinvolgerà la Facoltà di Agraria, attraverso il Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, con il contributo dei professori Francesco Martinico, Alessandra Romano e Alessandro Vitale.

Successivamente è previsto anche il coinvolgimento del DICAr – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dello stesso ateneo, così da integrare competenze agronomiche, ambientali e urbanistiche.

Dalla semplice piantumazione alla programmazione del verde urbano

Il Piano del verde avrà il compito di definire una strategia complessiva per la gestione e lo sviluppo del patrimonio naturale della città.

Non si tratta quindi soltanto di piantare nuovi alberi, ma di programmare interventi mirati sulla scelta delle specie, sulla loro collocazione, sulla manutenzione e sulla capacità del verde urbano di integrarsi con la struttura della città.

Una pianificazione che punta a evitare interventi isolati e a costruire nel tempo un sistema verde più ordinato, funzionale e sostenibile.

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