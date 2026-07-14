Scippo in via Bixio a Vittoria: i due indagati restano in carcere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il giudice per le indagini preliminari Gaetano Di Martino ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo e la donna arrestato dalla Polizia a Vittoria dopo avere sottratto la borsa a una passante in via Bixio.

I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Giovanni Ascone e Matteo Anzalone sono comparsi davanti al gip per l’udienza di convalida, lui in carcere a Ragusa e lei in videocollegamento dal carcere di piazza Lanza di Catania. Ai due la Procura in udienza ha contestato il furto con strappo.

I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti del commissariato di Vittoria. L’arresto è stato convalidato ed è stata confermata la misura cautelare della detenzione in carcere per entrambi.

© Riproduzione riservata