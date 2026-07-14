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Scippo in via Bixio a Vittoria: i due indagati restano in carcere
14 Lug 2026 08:19
Il giudice per le indagini preliminari Gaetano Di Martino ha confermato la custodia cautelare in carcere per l’uomo e la donna arrestato dalla Polizia a Vittoria dopo avere sottratto la borsa a una passante in via Bixio.
I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Giovanni Ascone e Matteo Anzalone sono comparsi davanti al gip per l’udienza di convalida, lui in carcere a Ragusa e lei in videocollegamento dal carcere di piazza Lanza di Catania. Ai due la Procura in udienza ha contestato il furto con strappo.
I fatti sono stati ricostruiti dagli agenti del commissariato di Vittoria. L’arresto è stato convalidato ed è stata confermata la misura cautelare della detenzione in carcere per entrambi.
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