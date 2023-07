Ragusani nel Mondo: emozioni in piazza per la cerimonia di consegna dei premi. VIDEO

Ancora una volta piazza Libertà a Ragusa si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e successi, mentre un folto pubblico ha accolto calorosamente i “ragusani nel mondo”, gli illustri premiati della 28esima edizione del prestigioso Premio Ragusani nel Mondo la cui cerimonia si è svolta ieri sera. Questo atteso evento, promosso con passione dall’associazione Ragusani nel Mondo, presieduta da Salvatore Brinch e diretta da Sebastiano D’Angelo, ha celebrato l’eccellenza ragusana sparsa in ogni angolo del globo, onorando il talento, la dedizione al lavoro, la capacità imprenditoriale, la creatività, l’intraprendenza e il dinamismo di questi straordinari ragusani che si sono distinti nei propri ambiti.

La cerimonia di consegna



La musica della Peppe Arezzo Ensemble ha avvolto la piazza in una sinfonia di note incantevoli, donando un’atmosfera magica e coinvolgente a ogni momento della serata anche grazie all’intervento delle cantanti Aurora Corrao e Marta La Rosa, quest’ultima giovane promessa, finalista a The Voice Junior. E poi, la straordinaria conduzione dei giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, quest’anno affiancati anche dall’intervento di Ludovica Cutuli, finalista a Miss Italia 2021 e giovane attrice, ha saputo catturare l’attenzione e trasmettere calore e passione a ogni parola pronunciata.

Tra il pubblico anche l’attrice Susan Sarandon

Ma tra tutte le luci che illuminavano la piazza, una brillava di luce propria. Una luce proveniente da una stella del firmamento hollywoodiano. La sorpresa più grande della serata è stata la presenza di Susan Sarandon tra il pubblico. L’iconica attrice, affascinante e carismatica, ha scelto di essere presente per tutta la cerimonia per onorare un momento speciale, quello in cui il premio è stato assegnato a Giovanni Criscione. Un momento che unisce le loro storie attraverso un filo invisibile ma potente, poiché Susan e Giovanni hanno scoperto di condividere origini familiari comuni. È stato un incontro destinato dal fato, e la Sarandon ha voluto essere presente in questa serata così importante, senza però rubare la scena, ma con un’affettuosa presenza discreta.

I disegni con la sabbia

Mentre le stelle del cielo si univano a quella di Hollywood, un’altra luce risplendeva sulla lavagna luminosa grazie alla creatività della talentuosa sand artist Stefania Bruno. Con la sabbia, ha dato vita a disegni straordinari, toccanti opere d’arte che hanno colpito il cuore di tutti i presenti. I disegni raccontavano dell’emigrazione, dei “ragusani nel mondo”, della Sicilia e di quel coraggio necessario per affrontare l’ignoto con una valigia piena di sogni, sfide e incertezze. La determinazione e la caparbietà di chi lascia la propria terra per cercare nuove opportunità hanno preso forma sotto le sue mani sapienti. E, a sorpresa, un disegno speciale dedicato proprio a Susan Sarandon, una dedica inaspettata che ha colmato l’attrice di stupore.

Le storie degli otto premiati



La cerimonia si è naturalmente focalizzata sul racconto delle straordinarie storie dei premiati. Veronica Di Quattro, un nome di successo nel panorama manageriale sia in Italia che in Europa e oggi responsabile marketing di Dazn, ha ricevuto meritati riconoscimenti per le sue eccelse competenze. Giovanni Criscione, colui che ha portato su quel palco l’attrice hollywoodiana anni prima, è stato premiato per il suo straordinario successo come cerimoniere, gestendo importanti eventi internazionali.

Claudio Sgarlata, talentuoso manager a Dubai, ha dimostrato una straordinaria capacità imprenditoriale e di leadership, mentre l’ingegnere Carlo Trigona ha dato vita a ricerche innovative che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla produzione di energia. Renato Scuzzarello, con il suo impegno nella conservazione del patrimonio culturale e archeologico, ha regalato alla sua terra una preziosa eredità digitale, rendendo accessibili ai cittadini oltre 500 reperti dei musei di Kamarina e Ragusa. Giovanni Morana, un medico radiologo, ha dimostrato una straordinaria visione applicando l’intelligenza artificiale alla sua professione, migliorando le diagnosi tumorali. Stefano Ricca, imprenditore di grande successo, ha contribuito a rendere la Sicilia un polo informatico di eccellenza, con la sua azienda Ricca It. Infine, Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti, con la loro start-up Reiwa, hanno portato avanti un progetto di respiro internazionale, utilizzando la tecnologia per migliorare la pulizia di grandi impianti fotovoltaici.

Ogni storia, raccontata con le schede video curate dallo staff di Ideology e con le voci narranti degli attori Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso di Compagnia Godot, è stata una fiamma che ha acceso il cuore di tutti, un esempio di coraggio, determinazione e dedizione che ha saputo sfiorare corde profonde.

Cosa è la “ragusanità”?

La comunità ha sentito il legame con questi figli della Sicilia, con i “ragusani nel mondo”, e ha abbracciato e condiviso i loro successi con affetto e ammirazione. Non solo le storie dei premiati ma, al premio, sono state raccontate anche le storie di iblei che hanno avuto altri importanti successi come la podista Loredana Criscione che ha partecipato con buoni risultati alla maratona di New York, Raffaele Gurrieri pilota disabile, Fabrizio Minardo, stilista ragusano che ha appena vinto il prestigioso premio Moda 2023. Tra le varie autorità presenti che sono intervenuti anche Lorenzo Fanara, ambasciatore italiano ad Abu Dhabi. L’evento, la cui immagine grafica è stata curata da Emanuele Cavarra, è stato reso possibile grazie all’apporto significativo di numerosi sponsor privati e enti pubblici, dimostrando come la forza dell’unione possa sostenere e promuovere il talento e l’eccellenza ragusana. L’anteprima con il concerto dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania a Chiaramonte Gulfi, il giorno prima, anche grazie al sovrintendente Giovanni Cultrera, è stata come una dolce melodia che ha preannunciato l’esplosione di emozioni della serata successiva.

Emozioni sul palco

In questa notte di luce e di stelle, la piazza ha respirato l’orgoglio di una comunità che celebra le sue stelle più luminose, i “ragusani nel mondo”. Ogni storia, ogni premio ha aggiunto un tassello a un mosaico di talento e passione, dipingendo un ritratto vivido di un popolo capace di illuminare il mondo con la propria bravura. La serata è stata uno spettacolo di emozioni, un’ode alla determinazione, un canto d’amore verso le radici e la terra madre, un tributo a quei coraggiosi figli della Sicilia, e in particolare ai “ragusani nel mondo”, che hanno lasciato la loro terra d’origine per inseguire i propri sogni e che oggi, grazie a questo premio, sono tornati a casa, tra le braccia affettuose della loro amata comunità. E’ possibile rivedere l’intera cerimonia sui canali social del Premio Ragusani nel Mondo e su quelli dei media partner. foto di Giovanni Noto