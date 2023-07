Susan Sarandon: “I love Ragusa”. Ecco le sue origini iblee. Il premio “Ragusani nel Mondo” in diretta su Ragusaoggi

L’attrice hollywoodiana Susan Sarandon è giunta a Ragusa per partecipare alla 28ª edizione del prestigioso Premio “Ragusani nel Mondo”, un evento che celebra l’eccellenza ragusana sia in Italia che all’estero. La manifestazione si terrà stasera, 29 luglio, alle ore 20 in Piazza Libertà a Ragusa, organizzata dall’associazione omonima presieduta da Salvatore Brinch e diretta da Sebastiano D’Angelo. Durante l’evento, saranno consegnati otto premi a concittadini che hanno ottenuto successi rilevanti nel campo del talento, del lavoro, della creatività e dell’imprenditorialità.

La partecipazione di Susan Sarandon a questo importante appuntamento ha radici profonde e significative. Il rapporto tra l’attrice e il Premio “Ragusani nel Mondo” è stato instaurato grazie a Giovanni Criscione, uno dei premiati di questa edizione. Il legame tra Criscione e la Sarandon si è sviluppato attraverso un incredibile caso di comuni origini familiari.

Giovanni Criscione, operando presso la rappresentanza permanente d’Italia all’ONU a New York, ha appreso casualmente da un programma televisivo che il nonno dell’attrice portava lo stesso cognome. Questo particolare ha suscitato la curiosità di Criscione, che ha deciso di indagare ulteriormente. Con determinazione, ha intrapreso la ricerca della casa dell’attrice, e dopo aver suonato al campanello, ha avuto l’opportunità di incontrarla. Sorprendentemente, Susan Sarandon lo ha chiamato il giorno successivo, dando inizio a un incontro che ha portato alla scoperta delle comuni origini familiari.

“Quando ci incontrammo per la prima volta”, racconta Giovanni Criscione, “fu per entrambi un’emozione straordinaria, io dico scherzosamente che è stato un po’ il richiamo del sangue. La Sarandon è stata fin da subito accogliente e gentilissima. Ha accettato di essere poi premiata, nel 2006, sul palco dei Ragusani nel Mondo avendo appunto riscoperto le origini ragusane del nonno”.

L’attrice, felice di riscoprire le sue radici ragusane e toccata dalla storia di Criscione, ha accettato di essere premiata durante la cerimonia del 2006. Ora, a distanza di anni, Susan Sarandon ha deciso di fare nuovamente ritorno a Ragusa, questa volta come ospite d’onore della 28ª edizione del premio. È un gesto di affetto e gratitudine verso una terra che ha contribuito a riscoprire una parte importante delle sue origini familiari. Il Premio “Ragusani nel Mondo” si conferma ancora una volta come un evento di prestigio capace di unire le storie di persone che hanno raggiunto il successo in diverse parti del mondo, ma che non hanno mai dimenticato le proprie radici.

La partecipazione di una figura internazionale di spicco come Susan Sarandon aggiunge una nota di eccellenza all’evento, riflettendo il talento e il successo di questa grande attrice hollywoodiana. La cerimonia di premiazione sarà visibile in diretta streaming sul nostro sito Ragusaoggi.it e sui nostri canali social oltre che sulla pagina del premio e sul canale 14 del digitale terrestre di Video Regione. I fan e gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a un momento speciale in cui il talento ragusano e l’influenza internazionale si fonderanno per celebrare il meglio di entrambi i mondi.