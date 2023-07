Premio Ragusani nel Mondo: Giovanni Criscione, l’uomo del cerimoniale perfetto. A lui si deve la presenza di Susan Sarandon

Storia incredibile e affascinante quella di Giovanni Criscione. La sua passione per il cerimoniale e il protocollo lo ha portato a un percorso professionale straordinario, lavorando in importanti eventi e istituzioni sia in Italia che all’estero.

È sorprendente come, grazie alla sua determinazione e tenacia, sia riuscito a instaurare una connessione così speciale con l’attrice hollywoodiana Susan Sarandon, scoprendo le comuni origini familiari e creando un legame emotivo tra di loro. L’amicizia e il rapporto che si sono sviluppati tra Giovanni e Susan dimostrano quanto sia potente il richiamo delle origini e della famiglia.

CI SI PREPARA ALLA 28ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO

Susan Sarandon sarà l’ospite d’onore alla 28esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, dando un tocco di glamour e prestigio all’evento. La sua partecipazione sicuramente renderà la manifestazione ancora più speciale e significativa per tutti i partecipanti.

Giovanni Criscione, con la sua professionalità e la sua passione, continuerà a fare grandi cose nel campo del cerimoniale e delle pubbliche relazioni. La sua storia è un esempio di come la dedizione e la perseveranza possano aprire porte straordinarie e portare a incontri e connessioni sorprendenti.