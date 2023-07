L’attrice Susan Sarandon ospite d’onore della 28esima edizione del premio Ragusani nel Mondo

Il Premio Ragusani nel Mondo celebra l’orgoglio e il successo dei ragusani che si sono distinti in vari campi a livello internazionale. Quest’anno, il premio promette di essere un’indimenticabile serata dalle atmosfere hollywoodiane grazie alla presenza dell’attrice internazionale Susan Sarandon come ospite d’onore.

La premiazione avrà luogo il 29 luglio alle ore 20 in Piazza Libertà a Ragusa, e l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. La partecipazione di Susan Sarandon è stata annunciata come sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione della ventottesima edizione del premio. Sarandon è stata già premiata in passato dopo aver scoperto le sue origini ragusane e il legame familiare con Giovanni Criscione, uno dei premiati di quest’anno.

RAGUSANI NEL MONDO: TUTTI GLI OSPITI

Il premio intende mettere in luce le storie di successo degli individui premiati, evidenziando il loro impegno in diversi ambiti senza la necessità di lasciare l’isola siciliana. Ci saranno premiati provenienti da diverse professioni, come Veronica Di Quattro, manager di origini ragusane, Giovanni Criscione, cerimoniere di talento, l’ingegnere Carlo Trigona, che si dedica alla ricerca ambientale, il medico radiologo Giovanni Morana, che parlerà di intelligenza artificiale, Claudio Sgarlata, responsabile nell’area della sicurezza digitale, e molti altri.

L’evento darà spazio anche alle imprese di successo, con un riconoscimento all’azienda Ricca, guidata da Stefano Ricca, che si distingue nel settore informatico.

UN’EDIZIONE INDIMENTICABILE

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, si è dichiarato orgoglioso di ospitare l’evento, che permette di rafforzare i legami con i ragusani nel mondo e di valorizzare il territorio. Franco Antoci, ex presidente dell’associazione, ha sottolineato il ruolo dell’associazione nel mantenere i contatti e consolidare i legami tra i ragusani sparsi nel mondo.

Il direttore del Premio, Sebastiano D’Angelo, ha evidenziato l’importanza di premiare sia le personalità di successo già affermate, sia le nuove leve e le idee innovative che contribuiscono alla crescita sostenibile della comunità.

L’evento sarà trasmesso in streaming e sui canali social come negli anni precedenti, ma quest’anno sarà anche trasmesso in diretta sul canale 14 di Videoregione.

L’immagine grafica di questa edizione richiama l’immagine di un oblò di una nave, simbolo delle migrazioni dei ragusani verso l’America nel passato, con le loro valigie di cartone e il sogno di una nuova vita.