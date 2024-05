Modica: arrestato 42enne per maltrattamenti in famiglia

Finisce in carcere un modicano di 42 anni residente a Marina di Modica accusato di maltrattamenti in famiglia. La misura è stata eseguita in seguito all’ordine di carcerazione emesso dalla corte d’appello di Catania. La sentenza del tribunale, diventata definitiva lo scorso febbraio, ha condannato l’uomo per maltrattamenti e lesioni personali aggravate commessi in ambito familiare.

L’UOMO DOVRA’ SCONTARE UNA PENA RESIDUA



Il 42enne è stato trasferito presso la casa Circondariale di Ragusa per scontare una pena residua di poco più di 5 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato emesso a causa delle sue condotte avvenute tra maggio 2019 e dicembre 2021 nella città di Pozzallo.

© Riproduzione riservata