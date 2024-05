La piaga della violenza domestica: un arresto a Modica, una denuncia ad Acate, domiciliari a Vittoria

Violenza domestica a Modica, ad Acate e a Vittoria. I carabinieri hanno effettuato diverse operazioni per tutelare le vittime e per contrastare la piaga dei reati intrafamiliari.

Un arresto a Modica



Durante la tarda serata di giovedì scorso, a Modica, un uomo di 56 anni con precedenti è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La vittima ha chiamato il 112, segnalando le minacce verbali e percosse subite. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, non aveva mai accettato la fine della relazione. L’intervento dei militari, supportati da un’altra pattuglia, ha permesso di contenere l’aggressore. La donna, medicata presso il Pronto Soccorso, ha riportato lesioni. L’uomo è stato condotto alla casa circondariale di Ragusa.

Una denuncia ad Acate

Ad Acate i carabinieri sono intervenuti il pomeriggio del 9 maggio per una lite tra conviventi. Un cittadino albanese ha aggredito la compagna con minacce, calci e pugni. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.

Arresti domiciliari a Vittoria

Durante la mattinata del 10 maggio i carabinieri sono intervenuti a Vittoria per dar seguito ad una misura cautelare di arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di delitti contro la famiglia. Gli episodi risalgono a novembre 2023 e riguardano maltrattamenti nei confronti della ex compagna, anche in presenza della figlia minore. In precedenza, era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima, ma l’uomo non risiedeva a una distanza sufficiente. Pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha emesso la misura degli arresti domiciliari.

