Mense scolastiche: a Ragusa poche, ma molto economiche

Abbiamo poche mense scolastiche, in compenso quelle esistenti gravano meno sui conti delle famiglie. Secondo l’annuale indagine di Cittadinanzattiva, giunta alla settima edizione, Ragusa è al terzo posto nella classifica delle città più economiche, dopo Barletta e Cagliari, precedendo di poco anche Enna. Sul podio delle città più costose, invece, Torino riconferma il primato degli ultimi anni, seguita da Modena, Trapani e Livorno. La forbice fra i due opposti è ampia.

R come Ragusa, come risparmio

Sia nelle scuole dell’Infanzia che in quelle Primarie dove il servizio viene svolto, nell’anno scolastico che sta per terminare, a Ragusa il costo del singolo pasto (primo, secondo, pane e frutta) è in media di 2,20 euro, per una spesa di 44 euro al mese e 396 euro l’anno. Barletta riesce a fare ancora meglio, con 2 euro a pasto e 380 euro di spesa l’anno; Cagliari fa registrare un costo di 2,15 euro per singolo pasto, per 387 euro di spesa l’anno.

Con i 6,60 euro di costo per singolo pasto, le famiglie degli alunni d’Infanzia torinesi sono costrette a sborsare 1.188 euro l’anno, mentre Trapani, già terza in questa classifica, è la più cara – insieme a Livorno – nelle mense di scuola Primaria, con 6,40 euro di costo per singolo pasto e una spesa complessiva di 1.152 euro l’anno.

Le medie nazionali e siciliane

Per la scuola dell’Infanzia, sostiene Cittadinanzattiva, il costo medio del pasto a livello nazionale è di 4,20 euro (84 euro al mese, 757 all’anno); in Sicilia è di 3,70 € (74 euro al mese, 666 € all’anno).

Per la scuola Primaria il costo medio del singolo pasto su base nazionale è di 4,26 € (85 euro al mese, 767 all’anno); in Sicilia è di 3,85 euro (77 € al mese, 693 euro all’anno).

Investimenti previsti dal Pnrr

Nell’Isola sono presenti 467 mense scolastiche. Il Pnrr ne prevede altre 43 (oltre 18 milioni di investimento), 24 delle quali di nuova costruzione.

Nel ragusano, una delle ultime province per numero di mense nelle scuole, sono cinque le ulteriori previste: due a Vittoria, una ad Acate, una a Santa Croce Camerina e una a Ragusa.

