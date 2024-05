Furto aggravato. Assolti due vittoriesi per tacita remissione di querela

Assolti per tacita remissione di querela. Si è celebrato stamattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, il processo a carico di Paolo Scafidi 42 anni e Marco Cirnigliaro 44 anni difesi dagli avvocati Giuseppe Di Stefano e Alessandro Agnello.

LA VICENDA

Erano comparsi davanti al Tribunale per il processo per direttissima lo scorso 11 aprile. Erano stati arrestati per furto aggravato dalla polizia mentre stavano cercando di asportare una autoradio dall’interno di una Fiat Qubo rubata a Vittoria. L’arresto era stato convalidato e i due erano stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I difensori avevano chiesto i termini a difesa e il processo – per la celebrazione – era stato rinviato a oggi.

