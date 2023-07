Premio Ragusani nel Mondo, conosciamo i premiati: la top manager Veronica Diquattro, Ceo global markets di Dazn

La 28ª edizione del premio “Ragusani nel mondo” si terrà il 29 luglio alle ore 20:00, come di consueto, nella piazza Libertà a Ragusa. L’evento di premiazione di quest’anno sarà particolarmente speciale grazie alla presenza dell’attrice Susan Sarandon, che sarà l’ospite d’onore. Sarandon stessa ha origini ragusane, quindi la sua partecipazione è un motivo di grande orgoglio per la comunità.

CHI E’ VERONICA DIQUATTRO

Tra le otto storie che verranno presentate durante la cerimonia, vi è quella di Veronica Diquattro, una brillante manager di origini ragusane. Dopo aver conseguito la laurea in Economia a Bologna e un master in International Management alla Bocconi, Diquattro ha iniziato a lavorare per Dazn sin dai suoi esordi, contribuendo alla crescita dell’azienda in Italia, Spagna e centro Europa. Nel settembre 2022, è stata scelta come Ceo Global Markets, un ruolo strategico che le permette di sviluppare l’offerta globale dell’azienda e creare un catalogo sportivo per il pubblico internazionale.

In precedenza, Diquattro ha guidato la strategia di crescita del brand Spotify in 16 paesi e ha lavorato per Google al lancio di Android Market e Google Play. È anche autrice di diverse pubblicazioni nel settore dei contenuti digitali e dell’empowerment dell’imprenditoria femminile. Il suo talento e il suo impegno le hanno fatto guadagnare riconoscimenti come il premio per la migliore manager sotto i 40 anni nel 2020 e come una delle 50 donne più influenti nel campo della tecnologia e dell’innovazione in Italia nel 2019.

La serata di premiazione sarà condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri e offrirà momenti di intrattenimento e alcune sorprese. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social in tutto il mondo e in diretta televisiva sul canale 14 del digitale terrestre su VideoRegione, consentendo a un vasto pubblico di seguire l’evento.