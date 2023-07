Susan Sarandon è già arrivata a Ragusa. Domani la 28esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo

Susan Sarandon ha deciso di esserci ed è già arrivata a Ragusa per poi essere presente domani alla cerimonia che vedrà la consegna del Premio Ragusani nel mondo.

Il Premio Ragusani nel Mondo si sta preparando per la sua 28ª edizione, che avrà luogo domani, sabato 29 luglio, in Piazza Libertà a Ragusa alle ore 20. Questo evento, promosso dall’associazione Ragusani nel Mondo, è presieduto da Salvatore Brinch e diretto da Sebastiano D’Angelo e celebra l’eccellenza dei ragusani nel mondo, onorando il talento, la dedizione al lavoro, la capacità imprenditoriale, la creatività, l’intraprendenza e il dinamismo dei concittadini che hanno raggiunto notevoli successi sia in Italia che all’estero. Il Premio è diventato un momento di grande orgoglio e condivisione dei successi dei ragusani sparsi per il mondo, consolidandosi come un’importante celebrazione della comunità ragusana.

LE STORIE

L’emigrazione italiana è cambiata profondamente nel corso degli anni, passando dall’emigrazione dettata dalle necessità a quella basata sulle opportunità, e il Premio Ragusani nel Mondo racconta ogni anno questa evoluzione attraverso le straordinarie storie umane e professionali dei nuovi protagonisti. Durante la cerimonia, otto storie eccezionali saranno raccontate sul palco, condotte dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri.

Questi i premiati: Veronica Di Quattro, una manager di origini ragusane, affermata in Italia e in Europa per i suoi numerosi riconoscimenti nel campo del marketing. Attualmente, ricopre un ruolo di rilievo presso Dazn e ha avuto importanti incarichi in altre società di primo piano. Giovanni Criscione, cerimoniere di successo noto per aver gestito importanti eventi, tra cui gli Expò di Milano e Dubai. Attualmente, ricopre un prestigioso incarico presso la Casa Reale degli Emirati Arabi. La sua storia è legata a una particolare coincidenza, poiché nel 2006 portò sul palco del Premio Ragusani nel Mondo l’attrice Susan Sarandon, di cui scoprì avere origini familiari comuni. Claudio Sgarlata, un talentuoso ragusano che ha dimostrato le sue capacità manageriali a Dubai, dove è responsabile dell’operatività di una multinazionale tedesca che opera in 70 paesi. La sua azienda si occupa della sicurezza dei pagamenti fisici e digitali, dell’Internet delle cose e dell’identità fisica e digitale.

Altri premiati includono professionisti nel campo dell’ingegneria e delle nuove tecnologie come l’ing. Carlo Trigona, Giovanni Morana e Renato Scuzzarello. Ci saranno anche storie di successo di imprenditori iblei che hanno ottenuto grandi risultati in Italia senza abbandonare la loro terra d’origine, come Stefano Ricca e la start-up Reiwa fondata da Salvo Salerno e Salvatore Occhipinti.

Inoltre, stasera ci sarà un concerto dell’Orchestra del Teatro Bellini di Catania a Chiaramonte Gulfi, un’anteprima del Premio. L’orchestra eseguirà repertori di grandi compositori per regalare al pubblico una serata memorabile.