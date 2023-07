Ragusani nel mondo: ecco perché Susan Sarandon non è salita sul palco. Cosa è successo?

Un’atmosfera carica di aspettative e di emozioni ha avvolto la 28esima edizione del Premio Ragusani nel Mondo, che si è tenuta sabato sera a Ragusa. Tra i tanti momenti di magia e commozione, c’era l’attesa della presenza dell’iconica attrice hollywoodiana Susan Sarandon, legata a questo premio da una storia di affetto e scoperte familiari sorprendenti.

Tantissime persone erano giunte in Piazza Libertà per vedere da vicino la Sarandon, una delle protagoniste del cinema internazionale. A sorpresa, Susan Sarandon ha scelto di non salire sul palco durante la premiazione di Giovanni Criscione, il lontano parente “ritrovato”. Ma non c’è stato nessun motivo di delusione o disappunto, poiché la sua scelta è stata guidata da un nobile e rispettoso intento. L’attrice, affascinante e carismatica, ha preferito mantenere una presenza discreta per non togliere luce e importanza alla premiazione di Giovanni Criscione, un momento così speciale e significativo per entrambi. Ha dunque preferito esserci ma in punta di piedi, evitando di puntare i riflettori su di lei, col rischio di sminuire il momento celebrativo per Giovanni.

Il rapporto tra Giovanni Criscione e Susan Sarandon ha radici profonde. È stato proprio Giovanni a instaurare una relazione tra il Premio Ragusani nel Mondo e l’attrice di Hollywood. Durante il suo lavoro a New York, presso la rappresentanza permanente d’Italia all’ONU, Criscione scoprì casualmente di avere lo stesso cognome della Sarandon. Da quel momento, animato dalla curiosità e da un pizzico di testardaggine, intraprese una ricerca per incontrarla e scoprire se avessero delle origini familiari comuni. L’incontro avvenne, e fu un momento magico per entrambi. Scavando nella loro storia familiare, emerse il legame di sangue che li univa, e da quel momento iniziarono a sentire di avere qualcosa in comune, un filo invisibile ma potente che li collegava.

L’attrice, con la sua tipica accoglienza calorosa e la gentilezza che la contraddistingue, accettò l’invito di Giovanni Criscione di partecipare al Premio Ragusani nel Mondo del 2006, dove fu premiata sul palco proprio per aver scoperto e condiviso le sue origini ragusane. Quella sera fu un momento emozionante, e da allora il legame tra la Sarandon e il premio è diventato ancor più forte.

Quest’anno, quando la notizia dell’assegnazione del premio a Giovanni Criscione si diffuse, Susan Sarandon decise di esserci ancora una volta. La sua presenza alla cerimonia avrebbe reso tutto ancora più speciale, e così è stato. La sua presenza tra il pubblico è stata accolta con calorosi applausi e affetto, dimostrando quanto sia amata e apprezzata in quella terra. Per lei tanti regali anche da alcune imprese locali.

La sand artist Stefania Bruno ha reso omaggio all’attrice dedicandole un momento speciale del suo spettacolo. Con la sabbia, ha creato il volto di Susan Sarandon sulla lavagna luminosa, un gesto carico di affetto e riconoscenza. Quel momento ha aggiunto un tocco di magia e di bellezza alla serata, e ha reso omaggio alla figura dell’attrice e alla sua importante presenza. E la Sarandon è rimasta stupita. Intanto è adesso andata in Calabria, dove sarà protagonista di un festival dedicato al mondo del cinema.