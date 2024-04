Incidente stradale: quattro feriti dopo scontro tra due auto

Quattro persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente che si è verificato questa mattina alla periferia di Vittoria.

Nello scontro tra due vetture sono rimasti feriti tre uomini e una donna, tutti adulti, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Vittoria. Per fortuna, nessuno di loro ha riportato delle gravi conseguenze. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale di Vittoria. ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata