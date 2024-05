Minacce, maltrattamenti e aggressioni fisiche alla madre: arrestato 30enne a Scicli

Maltrattava la madre fino ad aggredirla fisicamente tanto che la donna ha avuto delle lesioni che richiederanno sei giorni per poter guarire. E’ stato arrestato dai carabinieri a Scicli un 30enne straniero residente in città. L’uomo, che già in passato aveva avuto comportamenti violenti e minacce, domenica ha fisicamente aggredito la donna.

L’INTERVENTO

Nonostante la madre fosse in pericolo, l’uomo ha cercato di ostacolare l’ingresso dei militari nella loro abitazione, costringendoli a forzare la porta di accesso. I carabinieri hanno sentito le urla della donna e l’uomo è stato bloccato dopo aver tentato di attaccare anche i militari, resistendo al momento dell’arresto.

L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata degli eventi e ha disposto l’arresto dell’uomo che è stato poi condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

