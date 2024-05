Fiamme in un’abitazione a Ragusa, una donna lievemente intossicata

Incendio in un appartamento in via Archimede a Ragusa, nei pressi dello stadio di calcio ex Enal. Sul posto vigili del fuoco e polizia di Stato. Allo stato una donna è assistita dal personale del 118 per avere inalato fumo che si è sprigionato a causa dell’incendio. Ancora non è noto se l’appartamento dentro il quale sono sviluppate le fiamme, sia al momento abitato sa qualcuno. Le fiamme sono state domate. foto di repertorio

© Riproduzione riservata