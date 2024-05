Appicca incendio all’esterno di un’attività commerciale di Ragusa: denunciato 51enne

Aveva appiccato il fuoco all’esterno di un’attività commerciale di via Paestum a Ragusa. E’ stato denunciato dalla polizia un uomo di 51 anni, resdente a Ragusa, ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio ai danni del titolare di un’attività commerciale e di porto abusivo di coltello.

I FATTI

I fatti sono avvenuti di notte, quando è stato segnalato alla Questura un’incendio presso un’attività commerciale di vendita al dettaglio situata in zona via Paestum a Ragusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Durante l’intervento, è emerso che alcune scatole di cartone, poste su una struttura metallica utilizzata per esporre la merce in vendita, erano state appiccate volontariamente.

Successivamente, durante le indagini condotte nella stessa notte, gli agenti sono riusciti a individuare e rintracciare il cinquantunenne presumibilmente responsabile del reato.E’ stato trovato e perquisito in zona via Risorgimento a Ragusa, dove sono stati sequestrati 4 accendini e un coltello.

