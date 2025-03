“La fine non arriva mai”, il libro di Marilina Giaquinta sabato sera al “Brancati” di Scicli

Presentazione sabato, alle 18.30, nella sede del movimento culturale “Vitaliano Brancati”, a Scicli, del libro ” La fine non arriva mai” di Marilina Giaquinta, Alga Editore. Converserà con l’autrice il critico letterario Giuseppe Pitrolo. “La fine non arriva mai” è un testo sui generis, un “monstrum”: non è un saggio, non è una pièce teatrale, non è un romanzo, non è cronaca ma è tutte queste categorie messe insieme: contiene, al suo interno, un coro, come nella tragedia greca, ma non ne ha la stessa funzione – spiegano i promotori dell’evento culturale – è un lavoro che somiglia tanto alle opere di Picasso, che ci sfidano continuamente a ricostruire la realtà e a riconoscerla in mezzo ai pezzi deflagrati del suo caos.

Proprio perché narra del nostro tempo: delle migrazioni, che hanno interessato, in modo massivo, e non solo il continente europeo, gli ultimi due secoli della nostra Storia; narra di guerra e di persecuzioni; narra del male e della sua facilità e, soprattutto, vuole che si conservi memoria di tutto questo, perché è solo serbandone memoria che si possono evitare gli orrori”.

© Riproduzione riservata