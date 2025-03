Auto contro vitello sulla Siracusa-Modica, tre donne ferite, una in gravidanza. FOTO

Un incidente stradale si è verificato oggi alle 18:45 sull’autostrada Siracusa-Modica, al km 51.100 in direzione nord, a causa dell’attraversamento improvviso di un vitello.

L’animale è stato investito da due autovetture, una Hyundai con a bordo madre e figlia e una Fiat 500, condotta da una donna in stato di gravidanza.

Intervento dei soccorsi

A seguito dello scontro, il bovino è morto sul colpo, mentre le tre donne, apparentemente non in gravi condizioni, sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Modica con due ambulanze del 118, in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Modica, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e dei veicoli coinvolti, la Polizia Stradale, per effettuare i rilievi di competenza e i Vigili del Fuoco permangono sul posto per fornire assistenza e illuminare la zona, mentre la circolazione risulta rallentata su una sola corsia dell’autostrada.

© Riproduzione riservata