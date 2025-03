Giornata mondiale del rene: a Modica sarà inaugurato il nuovo Ambulatorio Chirurgico di Nefrologia interventistica

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si terrà il 13 marzo, numerose iniziative verranno promosse in tutta Italia per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione delle malattie renali. La Fondazione Italiana del Rene (FIR) e la Società Italiana di Nefrologia (SIN) sono tra i principali promotori di questi eventi.

Anche l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa, un centro privato, parteciperà a questa manifestazione con iniziative di sensibilizzazione e colloqui gratuiti per la prevenzione delle malattie renali. Gli appuntamenti si terranno presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle patologie renali e ricevere consigli utili sulla loro prevenzione.

Un altro evento importante in programma sarà l’inaugurazione dell’Ambulatorio Chirurgico dedicato all’attività nefrologica interventistica per gli accessi vascolari per emodialisi. Questo ambulatorio, il primo in Sicilia e tra i pochi in Italia con tali caratteristiche, è stato attrezzato con apparecchiature di elettromedicali avanzati e si presenta come una sala “ibrida”, capace di eseguire trattamenti chirurgici e interventistici per il trattamento delle complicanze delle fistole artero-venose (FAV).

La Nefrologia dell’ASP di Ragusa è un centro di riferimento nazionale nel campo dell’interventistica, con una notevole esperienza e una casistica molto alta. La struttura ha saputo adattarsi alle nuove biotecnologie, diventando un punto di riferimento per il trattamento di casi complessi nel settore degli accessi vascolari.

L’inaugurazione dell’ambulatorio avverrà alle 12:30, alla presenza della direzione dell’ASP e di numerosi esperti del settore.

