La morte di Lucia Maria Inghilterra: sequestrati i mezzi, sarà disposta l’autopsia

Sarà disposta l’autopsia sul corpo di Lucia Maria Inghilterra, la donna di 72 anni morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale che si è verificato in via Paolo Borsellino, poco distante dall’ospedale Regina Margherita.



La Polizia locale, che ha eseguito i rilievi e conduce le indagini, ha eseguito il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente, disposto dalla Procura di Ragusa. La donna era al volante di una Y 10 e si dirigeva verso la parte alta dell’abitato, in direzione di Ragusa. Il camion viaggiava in direzione opposta. La dinamica dell’incidente fa ipotizzare la possibilità che la donna abbia avuto un malore e questo le avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo e avrebbe causato il tragico impatto che non le ha lasciato scampo. Ma saranno gli accertamenti della Polizia municipale e l’esame autoptico a dire una parola in più per spiegare le cause dell’accaduto, tuttora al vaglio degli inquirenti. Il corpo della donna è stato trasportato all’obitorio del cimitero di Comiso.



La scomparsa di Lucia Maria Inghilterra ha destato grande cordoglio a Comiso, città dove la moglie vive, insieme al marito, un medico in pensione che ha lavorato, in passato nell’ospedale di Vittoria.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso dall’associazione “Pro Punta Braccetto nel cuore”. I coniugi Perrotta, infatti, villeggiavano in estate nella zona balneare di randello, limitrofa a Punta Braccetto. “Con grande tristezza, abbiamo appreso della scomparsa della carissima signora Lucia Maria Inghilterra, in un grave incidente stradale – scrive il presidente Carmelo Traina – Ricorderemo la signora Maria per la sua presenza umile e discreta e per tutti i bei momenti trascorsi nella meravigliosa località di Punta Braccetto in compagnia di tanti di noi”.

