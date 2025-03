Un gesto di grande generosità: prelevati organi all’ospedale Giovanni Paolo II

Un gesto di grande generosità. Nei giorni scorsi, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, è stato eseguito un complesso prelievo multiorgano. La procedura è stata resa possibile grazie alla scelta di una famiglia che, nonostante il dolore per la perdita di un proprio caro, ha deciso di donare i suoi organi, trasformando la tragedia in una straordinaria opportunità di vita per molte persone.

Un intervento di alta complessità

Il prelievo, coordinato dal Centro Regionale Trapianti, ha interessato fegato, reni, cuore, polmoni e cornee. L’operazione ha visto il coinvolgimento di diverse unità dell’ospedale, tra cui il personale della Sala Operatoria e della Rianimazione, oltre ai reparti di Anatomia Patologica, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Radiologia, Laboratorio Analisi e Centro Trasfusionale.

Due équipe specializzate provenienti dall’Ismett di Palermo e dall’ospedale di Bergamo hanno collaborato attivamente per il buon esito della procedura, lavorando con impegno e dedizione.

