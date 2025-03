Il coraggio della denuncia e la voglia di lavorare. Parla la vittima del nuovo furto con scasso ad una rivendita di frutta a Scicli

La gente onesta non ha paura, la Scicli onesta denuncia e lo fa pubblicamente, senza nascondersi. L’altra notte nuovo episodio delinquenziale ai danni di una rivendita di frutta sita nel centralissimo viale 1° Maggio all’ingresso del villaggio Jungi, la “Ortofrutticola” di Massimo Geli. Gli ignoti, per non essere visti durante l’apertura della saracinesca che si affaccia sulla strada principale, hanno forzato un accesso laterale. Una volta all’interno hanno forzato la cassa portandosi via 60 euro, un computer che hanno abbandonato successivamente su strada ed hanno danneggiato della frutta nei banconi. Un danno quantificato da una prima stima, compresa la struttura, che supera il migliaio di euro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della vicina Tenenza di via Ignazio Emmolo.

L’appello del proprietario, vittima del nuovo atto delinquenziale.

Non ha paura Massimo Geli a rivolgersi agli autori del grave gesto. “Sbracciatevi ed andate a lavorare come fa la gente onesta, come ama fare la gente laboriosa – afferma la vittima – avete provocato un danno all’esercizio. Scicli, la comunità tutta, non merita queste azioni”. C’è un clima di tensione in città. Ma i controlli non si fermano: giorno e notte pattuglie di militari dell’Arma presidiano il territorio con l’obiettivo di fermare queste attività delinquenziali che tengono sotto scacco la città.

