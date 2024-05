Comuni UNESCO: arrivano i contributi regionali. A Ragusa, Modica e Scicli, in totale, poco più di 140 mila euro

Arrivano i contributi regionali per i Comuni Uniesco. Il decreto è stato emanato ieri dall’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali che prevede la ripartizione della somma complessiva di € 2.500.000,00 da assegnare quale quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’ anno 2024. Si tratta di una quota che verrà assegnata ai Comuni nei quali insistono i siti UNESCO ed a quelli i cui territori fanno parte dei geoparchi UNESCO. In Provincia di Ragusa sono tre le Città che beneficeranno degli aiuti economici: Ragusa (Euro 57.050,52), Modica (Euro 48.647,13) e Scicli (Euro 37.443,89).

I FONDI

I Comuni interessati riceveranno le risorse destinate alla rigenerazione, al decoro e a tutte quelle opere per la riqualificazione del tessuto urbano su cui insistono i sette siti siciliani.

Le somme saranno suddivise per il 60% in parti uguali mentre per il restante 40% in base alla popolazione residente e serviranno per opere di intervento e manutenzione non per forza legate al monumento Unesco ma comunque funzionali alla fruizione dello stesso.

GLI ALTRI COMUNI A CUI SARANNO ASSEGNATE LE SOMME REGIONALI

Naturalmente, non sono soltanto i tre Comuni ragusani a beneficiare di una quota parte. Di seguito, l’eleco delle città suddivise per provincia.

Agrigento: città di Agrigento

Provincia di Caltanissetta: Resuttano

Provincia di Catania: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Maletto, Bronte, Caltagirone, Castiglione di Sicilia, Catania, Linguaglossa, Letto, Mascali, Militello Val di Catania, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Sant’Alfio, Trecastagi, Viagrande, Zafferana Etnea.

Provincia di Enna: Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

Provincia di Messina: Leni, Lipari, Malfa, Santa Maria Salina

Provincia di Palermo: Alimena, Blufi, Bompietro, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Sottana, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo.

Provincia di Ragusa: Modica, Ragusa e Scicli.

Provincia di Siracusa: Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa.



“Finalmente tutti i comuni siciliani che si fregiano del prestigioso riconoscimento UNESCO – dichiara l’Onorevole Abbate – riceveranno dalla Regione un aiuto concreto”. Ignazio Abbate è stato il primo firmatario della legge che ha sostenuto la necessità di dare un contributo concreto a tutti quei Comuni dichiarati Patrimonio dell’Umanità.

