Il “Piano Marshall” della Regione per le dighe e gli acquedotti: previsti 41 interventi per un totale di 340 milioni

Sono in tutto 41 gli interventi previsti per acquedotti e dighe dalla Regione siciliana per un totale di 340 milioni. Si tratta di grandi interventi che serviranno a completare le grandi opere a cavallo tra due governi e di opere previste nei consorzi di riferimento provinciali che servono per migliorare le prestazioni.

Si tratta di un vero e proprio piano “Marshall” della Regione Siciliana che prevede una serie di interventi mirati nel settore idrico per un totale di 340 milioni di euro, ai quali si aggiungono le somme stanziate dal commissario nazionale dell’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua. Questi interventi sono finalizzati a migliorare l’efficienza del sistema idrico siciliano, riducendo le perdite e garantendo una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha confermato che gli interventi sono già stati avviati e che sono in corso ulteriori lavori per oltre 200 milioni di euro, che verranno inseriti nel nuovo Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) in fase di definizione con il governo nazionale.

Tra le opere finanziate, vi sono interventi di manutenzione delle condutture, ammodernamento degli impianti di sollevamento e sistemazione delle dighe. In particolare, si prevede la sostituzione di tratti delle reti idriche, la manutenzione degli impianti esistenti, e interventi mirati per ridurre le perdite idriche dovute alle reti fatiscenti e ai furti d’acqua.

Alcuni degli interventi finanziati includono la sostituzione di condotte, l’eliminazione delle perdite idriche, e la modernizzazione degli impianti irrigui in varie zone della Sicilia. Si prevede anche l’ammodernamento delle reti irrigue del comprensorio Cimia – Disueri e la sostituzione di condotte secondarie in altri distretti irrigui.

L’obiettivo di questi interventi è quello di ridurre le perdite idriche e migliorare l’efficienza del sistema idrico siciliano, garantendo una gestione più razionale e sostenibile delle risorse idriche nella regione.

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Le Grandi opere

Completamento Diga Pietrarossa tra Aidone e Mineo – Valore: 82 milioni di euro Realizzazione del nuovo potabilizzatore della sorgente Presidiana a Cefalù – Valore: 25 milioni di euro Ammodernamento e potenziamento dell’acquedotto dello Jato nel Partinicese – Valore: 25 milioni di euro Manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della Diga Pozzillo a Regalbuto – Valore: 33 milioni di euro

Sicilia Occidentale

Consorzio CB1 Trapani:

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente – Finanziamento: € 6.146.226,00

Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente – Finanziamento: € 5.234.151,00

Lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul Fiume Belice Sinistro – Finanziamento: € 2.600.086,00

Manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del fiume DELIA – Finanziamento: € 11.515.764,99

Riefficentamento rete irrigua della conca del fiume Delia – Finanziamento: € 8.702.000,00

Consorzio CB2 Palermo:

Ammodernamento delle reti di distribuzione del comprensorio Jato – Finanziamento: € 17.285.456,64

Opere di distribuzione irrigua zone III e IVb – Finanziamento: € 9.979.785,00

Sicilia Orientale

Consorzio CB6 Enna:

Lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a valle della diga Pozzillo – Finanziamento: € 10.405.847,14

Consorzio CB7 Caltagirone:

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino – Ogliastro – Finanziamento: € 6.413.338,66

Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro – Finanziamento: € 10.600.000,00

Consorzio CB8 Ragusa:

Installazione misuratori di portata di III livello, di sistema di telecontrollo ed esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nell’impianto irriguo – Finanziamento: € 2.943.791,10

Consorzio CB9 Catania:

Lavori per il ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale – Finanziamento: € 19.076.575,07

Consorzio CB10 Siracusa:

Miglioramento dei sistemi di adduzione e distribuzione del Comprensorio irriguo consortile Area Nord – Finanziamento: € 18.803.160,93

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di interconnessione degli schemi Lentini – Ogliastro – Finanziamento: € 559.844,56.

