Non si fermano a posto di blocco, arrestati due ragusani. I figli affidati ai servizi sociali

Un uomo di 48 anni e una donna di 43, entrambi residenti nel ragusano, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Crotone per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. I due – che erano a bordo di un’auto in transito in una via cittadina condotta dalla donna e con all’interno anche le figlie di lei rispettivamente di 15 e 10 anni – sono stati fermati per un normale controllo in una via cittadina ma, mentre i militari procedevano con gli accertamenti, la conducente ha chiuso la vettura dall’interno e l’ha rimessa in moto tentando di allontanarsi. Il tentativo di fuga, però, è stato interrotto dopo circa un chilometro, anche grazie al supporto di un’altra pattuglia del radiomobile.

La coppia ha continuato ad opporre resistenza, costringendo i carabinieri a forzare il finestrino anteriore della vettura per fare uscire prima la donna e le due figlie e poi l’uomo per il quale è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino. La perquisizione condotta su entrambi gli adulti ha permesso di trovare due coltelli di grandi dimensioni che sono stati sequestrati. I due sono stati portati in carcere mentre le minori sono state affidate ai servizi sociali del Comune di Crotone. fonte Ansa

© Riproduzione riservata