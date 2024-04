Chiusa la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione di Nino Baglieri. La città di Modica e la Diocesi di Noto in festa

Il processo diocesano è iniziato dodici anni fa e precisamente il 3 e 4 marzo 2012 alla presenza dell’allora Rettor Maggiore dei Salesiani, don Pascual Chavez che venne a Modica per conoscere i luoghi dove ha vissuto Nino Baglieri. Allora, a cinque anni dalla sua morte, la Famiglia Salesiana chiese ufficialmente alla Diocesi di Noto di avviare l’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione di Nino Baglieri, già dichiarato Servo di Dio, che venne aperta dopo l’autorizzazione dei Vescovi siciliani e la creazione del tribunale, presieduto da don Ignazio La China.

Il rito venne tenuto dal vescovo Antonio Staglianò e dai vescovi emeriti Salvatore Nicolosi e Giuseppe Malandrino, che avevano conosciuto in vita Nino; presente anche don Pierluigi Cameroni, postulatore delle Cause dei Santi per la Famiglia Salesiana il quale ha seguito passo passo in questi anni la causa.

Oggi la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione si è chiusa ed il prossimo 5 maggio, nella Chiesa Madre di San Pietro, avrà il suo culmine.

A seguire tutti i tanti documenti prodotti dalla Diocesi in questo percorso di studio, di ricerca e di testimonianze saranno trasmessi alla Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano per le fasi successive. Il programma pensato dalla Diocesi di Noto insieme alla Famiglia Salesiana per ricordare questo momento. Il prossimo 2 maggio alle 20 il musical “Sulle ali dell’Amore”, curato dal CGS Life di Biancavilla presso il teatro Garibaldi. L’ingresso è gratuito ma occorre prenotarsi. Venerdì 3 maggio, nella mattinata, sarà proiettato il film su Nino Baglieri, presso alcune istituzioni scolastiche, mentre nel pomeriggio si terrà un seminario giornalistico aperto alla cittadinanza “Comunicare il sacro. La croce e la luce, il caso del Servo di Dio, Nino Baglieri”. Il seminario è in programma presso il Palazzo della Cultura. Nel giorno della vigilia della celebrazione di chiusura, sabato 4 maggio, don Pierluigi Cameroni, postulatore, presiederà alle 20 una meditazione ed una preghiera itinerante nei luoghi di Nino Baglieri. I momenti più importanti sono in programma il 5 maggio e il 6 maggio. Domenica sera 5 maggio, alle ore 18, il vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura dell’inchiesta diocesana del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio, alla presenza di diversi sacerdoti tra cui anche don Pascual Chavez e di tutta la comunità diocesana. Lunedì 6 maggio, festa di San Domenico Savio e anniversario della croce di Nino, ci sarà alle ore 18:30 una celebrazione presso l’Oratorio Salesiano, presieduta dal IX successore di don Bosco, don Pascual Chavez.

