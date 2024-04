Ladri in azione in un bar ricevitoria a Modica Alta

Gli ignoti malviventi sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale in piena notte. Lo hanno fatto dopo aver forzato una porta laterale che immette nei locali del bar-ricevitoria ubicato nella centralissima piazza San Giovanni a Modica Alta, sul corso principale. Un colpo studiato nei particolari tenendo conto dei tempi e delle modalità di azione.

INDAGINI IN CORSO

Sono in corso, infatti, a Modica Alta i festeggiamenti di San Giorgio e quindi gli esercizi pubblici sono impegnati nell’attività di accoglienza di più clienti. Saranno gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato ad indagare sul furto della notte scorsa messo in atto in una zona attrezzata di un sistema di videosorveglianza. Dopo un periodo di stasi Modica è “entrata” nuovamente nelle attenzioni dei malavitosi che destabilizzano la vita tranquilla della città.

