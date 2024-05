Violenza donne: perseguitava ex compagna, condannato a Ragusa

Era stato già condannato con rito abbreviato davanti al gip, a marzo dello scorso anno, per non avere rispettato il divieto di avvicinamento a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 1.500 euro alla parte civile, l’ex compagna dalla quale ha avuto anche un figlio. Ora ha subito una ulteriore condanna a un anno e un mese per stalking in primo grado – pena sospesa – davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, con risarcimento del danno morale patito, da quantificare in sede civile. L’uomo, un 28enne di Modica difeso dall’avvocato Enzo Trantino, aveva messo in atto comportamenti persecutori nei confronti della ex compagna rappresentata dall’avvocato Sebastiano Piccolo, a partire dal 2020. Telefonate, pedinamenti, richieste pressanti avevano spinto la donna, impaurita e che aveva anche cambiato le sue abitudini di vita per timore di incontrarlo, a sporgere denuncia. fonte Agi

