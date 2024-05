Furti nella notte a Modica: presi di mira Comune e scuola “Santa Marta-Ciaceri”

Allo studio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per individuare gli ignoti autori che si sono resi protagonisti di due furti nel centro storico di Modica. Due, per l’esattezza, le azioni predatorie ai danni di istituzioni pubbliche, il Comune ed una scuola. Ignoti, dopo aver forzato il portone di ingresso sono entrati all’interno dell’Ufficio turistico comunale di corso Umberto.

I FURTI

La scoperta stamattina all’ora di apertura degli uffici. Avrebbero portato via un telefonino con relativo cavetto ed un computer. Nella stessa notte “visitata” anche la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri” sita in via Vittorio Veneto. Anche qui avrebbero rubato due computer. Ladri in azione quasi sicuramente alla ricerca di denaro e comunque di un bottino utile ad essere monetizzato. Le indagini sono svolte dal personale del Commissariato della Polizia di Stato di Modica che, grazie ad un primo sopralluogo e con l’acquisizione delle registrazioni della videosorveglianza installata nella zona, spera di avere particolari utili alla individuazione degli ignoti autori dei due furti.

© Riproduzione riservata