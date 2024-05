Il consiglio comunale di Vittoria cambia volto. La nuova maggioranza è “donna”

Il consiglio comunale di Vittoria cambia volto. E sarà per la prima volta, un volto in maggioranza femminile. Le donne presenti in aula da domani saranno tredici. Undici invece i consiglieri maschi.

Le due nuove consigliere comunali: Maria Giovanna Zocco e Giannella Iabichella

Due nuovi consiglieri comunali entreranno per la prima volta nell’aula consiliare al posto del dimissionario Salvatore Avola e al posto di Giuseppe Cannizzo, medico, che è morto dieci giorni fa.

Al posto di Salvatore Avola, subentrerà in consiglio comunale la prima del non eletti nella lista del Pd, Maria Giovanna Zocco. Dopo la morte del consigliere comunale Giuseppe Cannizzo, entrerà a far parte del consiglio comunale Giannella Iabichella. È stata eletta nella lista “Aiello sindaco”.

Sia Avola che Cannizzo erano componenti dell’attuale maggioranza. Avola si è dimesso da consigliere, rimanendo membro della giunta e, con le sue dimissioni, ha permesso l’ingresso in giunta di Fabio Prelati. Nella giunta infatti possono essere presenti solo tre componenti con la doppia carica di consigliere/assessore. Nella giunta, insieme ad Avola, erano presenti Cesare Campailla e Giuseppe Nicastro. Con l’ingresso di Prelati era necessario che uno dei componenti si dimettesse.

Con la seduta di domani sera, dunque, il consiglio comunale assumerà un nuovo assetto. Le due nuove consigliere prenderanno posto tra i banchi della maggioranza e avranno un ruolo anche nelle commissioni consiliari. Si dovranno ricostituire i gruppi politici.

Maria Giovanna Zocco è stata eletta nella lista del Partito Democratico. Negli equilibri interni del partito potrebbe non cambiare nulla. Il gruppo, ad oggi, è costituito da Giuseppe Nicastro e da Roberta Sallemi (quest’ultima eletta prima in un’altra lista e poi entrata nel Pd). Giannella Iabichella è stata eletta nella lista “Aiello sindaco” (oggi in consiglio formata da Fabio Prelati e Alessandro Speranza). Alcuni consiglieri hanno lasciato le liste dove sono stati eletti e oggi sono nel gruppo misto. Già nella seduta di domani le nuove consigliere potrebbero far conoscere le loro scelte.

Nel consiglio anche la presidenza è femminile: Concetta Fiore e Rosetta Noto

Se il consiglio è in larga parte coniugato al femminile (anche per le cariche più alte con la presidente Concetta Fiore e la vice Rosetta Noto), la giunta invece ha una netta prevalenza maschile. L’unica donna presente in giunta è Francesca Corbino. Al momento dell’insediamento della nuova giunta c’erano anche Katya Ferrara e Anastasia Licitra. Dopo le loro dimissioni sono state sempre sostituite da uomini: Salvatore Avola ha preso il posto di Katya Ferrara, come rappresentante di Scoglitti e Fabio Prelati, qualche giorno fa, ha preso il posto di Anastasia Licitra.

Il sindaco, Francesco Aiello ha fatto sapere che prima della conclusione dell’anno ci saranno ancora altri cambiamenti nella giunta e che questo potrebbe consentire un riequilibrio della presenza femminile nella compagine amministrativa.

