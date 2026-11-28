Frigintini, al Pietro Scollo arriva il Real Gela: scontro diretto per la salvezza

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Sei punti in due trasferte, ora si torna a giocare in casa. Domani, domenica 29 novembre, il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna al «Pietro Scollo» di Modica per la dodicesima giornata del girone D di Promozione e riceve il Real Gela. Fischio d’inizio alle 14.30. È uno scontro diretto per restare nella categoria. La squadra della frazione modicana ha 11 punti e arriva con il morale alto dopo i successi di Calascibetta e Canicattini. I nisseni sono un punto più indietro e vengono dalla sconfitta casalinga con il Serradifalco.

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l guardapali rossoblù Orazio Vicari presenta la sfida di domani, contro il Real Gela, nella nota dell’ufficio stampa della societa: “Quella di domani è una gara che si prepara da sé – spiega – perché sostanzialmente è uno scontro diretto. Sia noi che loro, infatti, abbiamo necessità e voglia di fare punti”. Il portiere sa che il Gela arriverà a Modica con ambizione e qualità tecniche, ma la squadra ha preparato la partita insieme al mister e al suo staff e conosce l’avversario. L’approccio sarà quello giusto, con “la giusta motivazione e determinazione”.

Dopo le due belle vittorie esterne l’obiettivo è dare continuità ai risultati. “Vogliamo regalare una gioia al pubblico che verrà a vederci allo stadio”, sottolinea Vicari

Vicari ringrazia anche i compagni di reparto Cicero e Arrabito, che con la loro esperienza gli hanno reso più semplice farsi trovare pronto quando il tecnico lo ha chiamato in causa. E lancia un invito ai tifosi: «Mi auguro siano in molti a seguirci dalla tribuna, grazie anche all’entusiasmo creato con le due vittorie in trasferta. Noi daremo il massimo per ricambiare l’affetto con una bella prestazione».

A dirigere la gara sarà una terna tutta ennese: l’arbitro Valentina Scalzo, con gli assistenti Aldo Matteo Savasta e Alberto Tilaro.

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