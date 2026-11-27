Neuer e il viaggio a Pachino con la fisioterapista: il caso che scuote il Bayern

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tk C’è anche un pezzo di Sicilia nella vicenda privata che sta facendo discutere il mondo del calcio internazionale. Il protagonista è Manuel Neuer, storico portiere del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania nel 2014, finito al centro delle indiscrezioni sulla fine del matrimonio con la moglie Anika, notizia ancora da trovare conferma. E tra gli elementi che stanno alimentando il gossip c’è anche un viaggio a Pachino, nel Siracusano, che il calciatore avrebbe compiuto insieme a una giovane fisioterapista del suo entourage.

A ricostruire la vicenda è Tgcom24, riprendendo le indiscrezioni della stampa tedesca, in particolare della Bild. Secondo queste ricostruzioni, Neuer e la professionista, 23 anni, sarebbero stati insieme in Sicilia alla fine dello scorso settembre. Un viaggio che sarebbe stato seguito da un’altra trasferta in Brasile, dove il portiere si trova per proseguire il percorso di recupero dopo un infortunio al piede. Proprio durante il soggiorno sudamericano i due sarebbero stati nuovamente avvistati insieme, alloggiando nello stesso albergo di lusso. Circostanze che hanno alimentato le voci su un rapporto sentimentale che andrebbe oltre quello professionale. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme pubbliche di una relazione extraconiugale.

A rendere ancora più delicata la vicenda è stata la reazione della moglie Anika, che su Instagram ha condiviso un messaggio molto duro contro gli uomini che tradiscono le proprie compagne durante la gravidanza. Un contenuto successivamente rimosso, ma che ha continuato a circolare attraverso gli screenshot. La possibile crisi matrimoniale sarebbe emersa a poche settimane dalla nascita del secondo figlio della coppia, venuto al mondo nell’agosto 2026.

La storia tra i due era iniziata nel 2020. Il matrimonio civile era arrivato nel novembre 2023, seguito da una celebrazione più ampia in Alto Adige nel luglio 2025. La coppia ha già un altro figlio, Luca, nato nel marzo 2024.

Adesso, mentre in Germania si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni sulla vita privata del numero uno del Bayern, spunta anche Pachino nella cronaca rosa internazionale. Una località siciliana che, inaspettatamente, è finita nel racconto di una delle vicende sentimentali più chiacchierate del momento.

Fonte: Tgcom24, che riprende le ricostruzioni della Bild. foto tratta da Uefa.com

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