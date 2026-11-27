Santa Croce Soccer, dopo l’addio alla Coppa la trasferta a Serradifalco

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La Coppa Italia regionale è già alle spalle, e il Santa Croce Soccer non ha tempo per rimuginare. Domenica pomeriggio i biancazzurri di Santa Croce Camerina saranno di scena sul campo del Serradifalco, nella prossima giornata di campionato. Lo comunica la società, che dal ritorno in campo si aspetta una risposta immediata dopo l’eliminazione.

L’uscita di scena dalla competizione, maturata nel confronto con il Noto, lascia un po’ di rammarico nello spogliatoio. Ma il messaggio che arriva dal club è netto: adesso ogni energia va spesa nel torneo, dove la squadra deve ritrovare continuità di rendimento e dove ogni punto pesa nella corsa della stagione.

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A dettare la linea è il presidente Davide Virgadaula. “C’è sicuramente dispiacere per non essere riusciti a proseguire il nostro cammino in Coppa Italia, ma nel calcio bisogna saper voltare pagina”, dice. “Adesso la nostra attenzione è rivolta esclusivamente al campionato. Abbiamo fiducia nei ragazzi e sappiamo che il gruppo ha le qualità per reagire e continuare a lavorare con impegno. Domenica ci aspetta una partita importante e vogliamo affrontarla con la giusta determinazione”.

Dall’infermeria arriva intanto una buona notizia per l’attacco. Torna a disposizione Yahya Drame, che offre allo staff tecnico una soluzione in più nel reparto avanzato proprio alla vigilia di una trasferta delicata.

La settimana di lavoro è tutta orientata alla sfida di Serradifalco: l’obiettivo è arrivarci nelle migliori condizioni e giocare con personalità. La voglia di riscatto c’è. Domenica si capirà se il Santa Croce saprà trasformarla in punti.

Per tutti i risultati del fine settimana: il punto sul calcio ibleo dell’ultima domenica.

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